Dois são presos em operação contra jogo do bicho no RJ

Alfredo Silveira Machado, de 72 anos, apontado como contador do jogo do bicho do núcleo de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi capturado em sua residência, no bairro Vinte e Cinco de Agosto, naquele município.

Ana Paula Machado Brendolim, de 37 anos, foi presa na cidade de Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Ela trabalha em uma das centrais de apuração do jogo do bicho.

De acordo com o delegado Glaudiston Galeano, da Coinpol, estão sendo vistoriados diversos endereços, para cumprir mandados de prisão pendente, entre eles, contra Helio Ribeiro de Oliveira, o "Helinho da Grande Rio", Luiz Pacheco Drumond, o "Luizinho Drummond" e Yuri Reis Soares, filho do presidente da Escola de Samba Grande Rio.