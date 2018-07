Dois são presos em tentativa de sequestro relâmpago

Júlio César Batista Silva, de 22 anos, armado com um revólver calibre 38, rendeu a vítima, obrigou-a a passar para o banco de passageiro e fechar os olhos. Foi quando o outro criminoso, Diego Carvalho de Andrade, 20, entrou no banco de trás e pegou a arma do parceiro. Após darem voltas, pararam o carro. Um terceiro criminoso, ainda não identificado, recolheu os cartões bancários e respectivas senhas fornecidas pelo refém.

Ao deixar o prédio e não ver o carro no ponto de encontro, a estudante, filha do refém, ligou para o celular do pai, que disse ter ido dar uma volta. Depois de algum tempo, desconfiada, a jovem ligou para a polícia e foi até a delegacia.

Policiais militares em patrulhamento, cientes do crime em andamento, localizaram o Honda na Rua Sebastião Gonçalves, no Jardim Educandário. Teve início a perseguição, que só terminou na favela Jardim Jaqueline, quando os criminosos bateram o veículo em um muro.

Júlio tentou fugir e se machucou ao cair da laje de uma casa. Ele foi encaminhado ao pronto socorro Bandeirantes. O pai da estudante saiu ileso. Os cartões da vítima não foram recuperados. Os dois criminosos, ambos com passagens por roubo e furto, foram autuados em flagrante no 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.