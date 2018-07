Dois são presos por clonar cartão em mercado do Recife

Pelas imagens do sistema de segurança é possível ver o operador passando um cartão clonado em seu equipamento, com a ajuda de Jamerson Galdino Ferreira, de 24 anos, que também foi preso pela polícia. Os dois teriam sido aliciados por uma terceira pessoa para fazer parte do esquema, avaliou a delegada Patrícia Martins.

A partir do cartão clonado, eles compraram oito cartões-presente no valor de R$ 1 mil cada. Todo o material foi apreendido na abordagem.

Os dois, sem antecedentes criminais, irão responder por crime de estelionato. Os fraudadores foram enviados para o Centro de Triagem, em Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife.