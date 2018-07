Dois são presos por construir caixas eletrônicos falsos

Segundo a Polícia Civil, o grupo é responsável por montar carenagens com sofisticados circuitos de informática, instalados nos locais de autoatendimento de agências bancárias. Esses equipamentos permitiam capturar informações completas dos cartões dos clientes.

As investigações começaram há 30 dias, com o objetivo de identificar pessoas especializadas na montagem de dispositivos que anulam rastreadores de caminhões de cargas. As apurações identificaram uma empresa de informática responsável por desenvolver equipamentos eletroeletrônicos para quadrilhas.

Foram presos o técnico em eletrônica Elson Yshii, de 45 anos, com passagem por crimes de pirataria de programas de informática, e o comerciante Danilo Araújo da Silva Zocca, de 33 anos, com passagem por roubo e estelionato. No imóvel estava uma linha de montagem de equipamentos para instalar em caixas eletrônicos. Os policiais também encontraram cartões magnéticos sem bandeiras, mas com senhas e números de endosso, além de diagramas de elaboração dos circuitos dos equipamentos.