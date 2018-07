Dois são presos por espancar morador de rua em MG

Jefferson Fernandes Pereira, de 25 anos, e Tiago Tadeu Lima Cruz, de 22 anos, foram presos após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima de que a dupla estaria espancando um homem na Rua da Bahia, por volta das 4 horas.

Os agressores atacaram o morador de rua com chutes e socos. A vítima teve sangramento no ouvido esquerdo, hematomas e cortes na região da face e traumatismo craniano, sendo encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Os dois foram levados à Delegacia de Plantão do Centro, onde prestaram depoimento.