Dois são presos por falsificar alvarás judiciais no RS Dois integrantes de uma quadrilha especializada em falsificar alvarás judiciais em Porto Alegre foram presos hoje, acusados de estelionato e falsidade ideológica. Segundo a Polícia Civil, os criminosos falsificaram a assinatura de uma juíza, e, com um alvará falso, transferiram cerca de R$ 137 mil do Banrisul.