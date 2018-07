Dois são presos por pesca predatória Policiais militares ambientais prenderam ontem dois pescadores que praticavam pesca predatória no Rio Verde, no município de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Os pescadores utilizavam equipamentos proibidos, como redes e tarrafas. Além de apetrechos de pesca, os policiais encontraram um revólver calibre 22 com seis munições. Os acusados responderão por crime ambiental, podendo cumprir pena de um a três anos de prisão. Cada um foi multado em R$ 800. / KARINA NINNI e PAULO SALDAÑA, com AGÊNCIAS