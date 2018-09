Dois são presos por tráfico de drogas em São Paulo O Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) prendeu hoje dois homens por tráfico de drogas no Jardim Iporanga, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Com eles foram encontrados 628 pinos de cocaína, 54 trouxinhas de maconha e porções de crack. Os presos, um homem com 21 anos e outro com 24, caminhavam pela rua, mas ao avistarem as motocicletas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) começaram a correr. Na fuga, um dos suspeitos abandonou na via da rua uma sacola com parte do entorpecente. Os dois acabaram sendo detidos e levados para o 2º Distrito Policial. Ambos já tinham passagem pela polícia.