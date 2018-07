De acordo com a polícia, os dois realizavam um voo panorâmico na cidade, às 15h30, quando um problema mecânico fez o monomotor perder a sustentação no ar. Com a queda, passageiro e piloto tiveram lesões sem gravidade. Eles foram levados para hospitais da região.

O caso será registrado no 1º Distrito Policial de Pirassununga.