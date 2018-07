Dois sofrem acidente com trens na região de Campinas Duas pessoas sofreram acidentes com trens na região de Campinas, interior paulista. Uma mulher foi atropelada por um trem que passava próximo ao trevo Monsenhor Geraldo Azevedo, no quilômetro 98 da rodovia Anhanguera, na noite de ontem. De acordo com a Polícia Civil de Campinas o corpo da mulher, não identificada até a manhã deste domingo, foi arrastado pelo trem por aproximadamente 50 metros. Na madrugada, um homem bateu com uma moto contra um trem em Hortolândia. Segundo informou a polícia, o homem estaria em alta velocidade, e após o choque foi levado ao Hospital Estadual de Sumaré, com ferimentos graves.