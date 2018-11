Dois suspeitos morrem em troca de tiros com polícia Dois suspeitos morreram e um foi preso, por volta das 21 horas desta sexta-feira, durante uma troca de tiros com policiais militares do 33º Batalhão na altura do nº 20 da Rua Nova Prata, em Cidade Ariston, no município de Carapicuíba, região oeste da Grande São Paulo.