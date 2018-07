Dois suspeitos são feridos em tiroteio com PM em SP Policiais militares e um grupo de suspeitos trocaram tiros em frente a uma agência bancária na Rua Itinguçu, na Vila Ré, zona leste de São Paulo, nesta madrugada. Os policiais passavam pelo local e flagraram o grupo arrombando um dos caixas eletrônicos. Segundo a PM, quando perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos começaram a atirar. Eles ocupavam um Astra preto e um Vectra prata. De acordo com a polícia, pelo menos quatro criminosos participaram da troca de tiros. Dois deles foram baleados e encaminhados pelos policiais para os prontos-socorros da região. Os demais fugiram. A polícia não confirmou a apreensão dos veículos utilizados na ação nem se os suspeitos que fugiram levaram dinheiro do caixa arrombado.