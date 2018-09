Dois terços do Rodoanel Sul estão concluídos em SP Dois terços do Trecho Sul do Rodoanel estão concluídos, embora exista pendência com desapropriações. Segundo o governo do Estado de São Paulo, em 94% da área a ser desocupada para dar lugar à via expressa, houve acordo administrativo entre proprietários e a Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), responsável pelas obras. Os 6% restantes foram parar na Justiça, dos quais 2% foram resolvidos e os outros 4% estão pendentes. ?Há apenas um trecho atrasado, por conta de desapropriações, mas vai dar para recuperar?, garante o governador José Serra (PSDB). A velocidade da construção deve antecipar a entrega do trecho de março de 2010 para dezembro de 2009. ?Nesse estágio, em que se pode enxergar a forma final de toda a extensão do Rodoanel Sul, a visão da maior obra civil do País é impressionante?, diz Serra. Segundo o departamento jurídico da Dersa, o projeto previa desapropriar 11.343.900 m² de área em São Bernardo do Campo, Mauá, Santo André, São Paulo, Embu e Itapecerica da Serra. Foram desapropriados 11.133.744 m². O restante se refere aos proprietários de terrenos que contestam a ação na Justiça. A previsão é concluir a liberação de frentes de obras no primeiro semestre do ano que vem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.