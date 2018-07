Dois trabalhadores morrem soterrados por 10 t de soja Dois trabalhadores morreram soterrados por toneladas de soja após acidente em um silo de armazenagem no município de Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, na noite desta sexta-feira (16). Alsides José da Silva, de 59 anos, e Raimundo Nonato dos Santos, de 43 anos, morreram asfixiados e foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Toledo. Os corpos foram liberados no início da madrugada deste sábado.