Dois travestis são executados dentro de bar em Curitiba

Testemunhas disseram que pode se tratar de vingança, visto que há alguns dias travestis teriam apedrejado um carro nas vizinhanças depois de ser jogada cerveja contra eles, ou acerto de contas do tráfico de drogas.

O proprietário do bar Gato Preto, Natal Santos, disse que o grupo, que tinha seis travestis, chegou ao local e pediu costelas. Quando o garçom iria servi-los, a moto parou na rua e os dois ocupantes desceram com revólveres na mão. Eles se identificaram como policiais, mas logo um deles mandou que os dois seguranças encostassem na parede e não olhassem para os lados.

O outro foi até a mesa e deu vários tiros contra os ocupantes. Depois, eles fugiram com a moto. Além dos dois que morreram, outro levou um tiro na perna, o terceiro foi atingido no tórax e um adolescente recebeu tiros na perna, quadril, tórax e abdome.

Apesar de os acusados ficarem o tempo todo com capacetes, a polícia já solicitou fitas de câmeras existentes na região com o objetivo de identificá-los. De acordo com o proprietário do bar, no momento dos tiros havia cerca de 80 pessoas dentro do estabelecimento.