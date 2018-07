Dois tremores atingem interior da Bahia Dois tremores de terra de baixa intensidade atingiram, entre a tarde e a noite de ontem, os municípios de Mutuípe e Jequiriçá, 250 quilômetros a oeste de Salvador. De acordo com moradores da região, pouco depois das 13 horas, foi ouvido um grande barulho seguido de vibração no solo. O fenômeno voltou a ocorrer no fim da noite. Não há relatos de vítimas ou de prejuízos materiais.