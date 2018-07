Dois veículos da PM são incendiados no RS Dois veículos da Brigada Militar que estavam estacionados no pátio do prédio da Secretaria da Segurança Pública foram incendiados na madrugada desta segunda-feira, em Porto Alegre. A perícia encontrou duas bombas de fabricação caseira junto aos automóveis - um Prisma e um Astra. A Polícia Civil vai investigar o caso começando pela análise de imagens captadas por câmeras de segurança. Durante a madrugada também foram incendiados sete contêineres de lixo na região central da cidade. Não há pistas ainda dos autores dos ataques e nem de possíveis conexões entre as ações.