Dólar cai 0,12% com maior apetite por risco e baixo volume

A moeda norte-americana caiu 0,12 por cento e fechou a 2,0310 reais na venda, perto da mínima da sessão, de 2,0305 reais. A máxima foi de 2,0335 reais. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro foi de cerca de 1,8 bilhão de dólares.

O humor dos investidores melhorou depois que os custos de financiamento da Itália recuaram num leilão de títulos públicos. As bolsas europeias subiram e o dólar caiu ante o euro e outras divisas.

No entanto, o fechamento de Wall Street pela passagem da tempestade Sandy diminuiu ainda mais a liquidez do mercado de câmbio brasileiro, que já anda reduzida pela constante vigilância do Banco Central.

A volatilidade do mercado também foi baixa e, segundo operadores, deve continuar assim na quarta-feira apesar do fechamento da Ptax de outubro -- a taxa média do dólar calculada pelo Banco Central, que serve de referência para contratos diversos.

"O dólar está oscilando ao sabor dos acontecimentos lá fora, mas o movimento do mercado hoje foi pífio. Com as bolsas norte-americanas fechadas, o mercado fica muito sem rumo e isso atrapalha os negócios", disse o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

"Os investidores estão desanimados, vendo menor possibilidade de ganhos, e isso deve continuar daqui para frente. Mesmo a briga pela Ptax não é mais ferrenha como antes", acrescentou ele.

As principais bolsas dos EUA devem funcionar normalmente a partir de quarta-feira, depois de passar duas sessões fechadas em função da tempestade Sandy, que alagou o distrito financeiro de Wall Street e partes do metrô de Nova York.

(Reportagem de Danielle Fonseca)