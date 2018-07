Dólar cai 0,15% com expectativa por medidas do BCE

A expectativa é que o BCE finalmente dê mais detalhes sobre seu plano de compra de títulos de países endividados ao fim de uma reunião na quinta-feira.

A moeda norte-americana fechou com desvalorização de 0,15 por cento, cotada a 2,0400 reais na venda. Durante o dia, a divisa oscilou entre 2,0358 reais e 2,0450 reais.

"Houve uma apreciação das principais moedas ante o dólar e nós acompanhamos, um pouco pela expectativa lá fora em torno do BCE", disse o economista da Link Investimentos Thiago Carlos.

Fontes do BCE afirmaram à Reuters nesta quarta-feira que a autoridade monetária está disposta a abandonar o status preferencial em títulos que vier a comprar, o que pode aumentar o apetite de investidores privados pelos papéis, trazendo mais otimismo aos mercados em geral.

Mais informações sobre o plano serão apresentadas pelo presidente do BCE, Mario Draghi, após a reunião de política monetária do Conselho de Administração do BCE na quinta-feira.

"Quem criou essa grande expectativa no mercado foi o próprio Mario Draghi, quando falou que iria fazer tudo para a salvar a zona do euro. Espero que não tenha sido criada essa expectativa mais uma vez à toa", afirmou Carlos, referindo-se às declarações de Draghi feitas em julho e à longa espera por uma ação efetiva do BCE.

A expectativa por ações do BCE mantinha o euro em alta de 0,29 por cento ante o dólar. A moeda norte-americana, por sua vez, recuava 0,10 por cento ante uma cesta de divisas.

O mercado brasileiro também observa o possível impacto de captações externas nos fluxos cambiais. Na véspera, a Vale emitiu 1,5 bilhão de dólares em bônus com prazo de 30 anos.

Nesta quinta-feira foi a vez do governo brasileiro, que captou 1,25 bilhão de dólares com a emissão de um título com vencimento em 2023, pagando o menor rendimento da história para um bônus de 10 anos.

Captações de empresas brasileiras no exterior poderiam resultar em mais fluxos de dólares para o Brasil, pressionando a moeda norte-americana para baixo. No entanto, o economista da Link Investimentos acredita que a divisa tem espaço limitado para queda, devendo respeitar o piso informal de 2 reais, consolidado após atuações do BC.