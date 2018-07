Dólar cai 0,19% e volta a ficar abaixo de R$2,40, com menor aversão a risco O dólar fechou em leve queda nesta sexta-feira, após chegar a bater 2,43 reais na máxima do dia, acompanhando o movimento visto em outros mercados emergentes com a forte onda de aversão de risco vista desde a véspera perdendo força.