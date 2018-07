Dólar cai ante real com sinal de melhora no fluxo cambial

A divisa norte-americana perdeu 0,46 por cento ante o real e fechou cotada a 2,0144 reais na venda. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 2,2 bilhões de dólares.

"O mercado pode ter se posicionado hoje esperando uma quantidade de fluxo mais negativa", disse o operador de câmbio da Renascença José Carlos Amado. "O mercado pode achar que mudou de tendência".

De acordo com dados do Banco Central, o fluxo cambial -- balanço entre entrada e saída de divisas estrangeiras do país-- ficou positivo em 4,112 bilhões de dólares entre os dias 15 e 22 de abril, puxado por forte entrada de capitais na conta comercial.

O resultado surpreendeu os agentes do mercado, uma vez que a economia brasileira vinha registrando persistentes saídas de moedas apesar da perspectiva de embarques de safras agrícolas recordes. Com os dados da última semana, o número para o acumulado do mês abandonou o território negativo e passou a mostrar superávit 1,110 bilhão de dólares.

"Dado que você teve entrada concentrada na parte de exportador, muita gente acha que, sim, pode ser que continuemos a ver números como esses", disse o economista-chefe do Espírito Santo Investment Bank, Jankiel Santos.

Segundo analistas, a entrada de divisas pela conta financeira deve ganhar força também com a realização de diversas operações de captação de recursos, como por exemplo a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do BB Seguridade, unidade de seguros do Banco do Brasil.

Com isso, a possibilidade de que o dólar volte a testar o patamar de 2,03 reais --considerado por parte do mercado como o teto da banda informal definida pelo BC-- tornou-se mais distante.

Sinais de que o Banco Central Europeu (BCE) pode reduzir os juros básicos, elevando ainda mais a liquidez internacional, também contribuíram para a queda do dólar ante o real nesta sessão.

Dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que a confiança de negócios alemã em abril foi pior do que a previsão mais pessimista, caindo pelo segundo mês seguido. A notícia elevou a pressão para que o BCE reduza os juros para amparar a economia.