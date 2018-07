Dólar cai ao menor valor desde 20/1

O apetite dos investidores foi direcionado, ontem, para ações, tirando força da alta do dólar que se desenhava pela manhã. Em dia fraco de indicadores prevaleceu a vontade de mirar ativos mais rentáveis e o dólar fechou na menor cotação em um mês e meio. A moeda no balcão recuou 0,45%, a R$ 1,7800 - menor patamar desde 20 de janeiro (de R$ 1,792). Por outro lado, a Bovespa chegou a flertar com os 70 mil pontos, como reflexo da busca pelos papéis PN da Petrobrás, que subiram 2,24%. A ação respondeu por 25% do giro financeiro, que foi de R$ 10 bilhões, o maior do ano. O Ibovespa subiu 1,46%, aos 69.576,38 pontos, maior nível desde os 69.908,59 pontos de 19 de janeiro. Segundo profissionais do mercado de ações, uma das razões para o volume inflado dos papéis foi uma operação direta realizada pelo Credit Suisse. Depois, as ações contaram com o ímpeto comprador dos estrangeiros, que aproveitaram o clima mais ameno no exterior para a compra. Os juros futuros cumpriram mais um dia de espera pela divulgação do PIB brasileiro, amanhã, e as taxas mantiveram-se perto dos ajustes da véspera. O juro para janeiro de 2011 subiu a 10,43%.