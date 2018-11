Dólar cai com exterior melhor, mas salta 12% em 2011 O dólar fechou em queda ante o real nesta quinta-feira, quebrando uma sequência de quatro altas diante do maior apetite por risco nos mercados internacionais após dados positivos nos Estados Unidos. Mas a cotação disparou no acumulado do ano, registrando a maior variação desde 2008.