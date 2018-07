Dólar cai e retoma nível pré-crise

A expectativa de ingresso de recursos estrangeiros por causa do aumento do número de captações anunciadas por empresas brasileiras fez a moeda norte-americana seguir ontem sua trajetória de queda. O dólar retomou o nível de cotação pré-crise ainda ajudado pela elevação do Brasil a grau de investimento pela agência de classificação de risco Moody"s, na véspera. A moeda terminou em baixa de 0,61%, a R$ 1,787, no menor preço desde 12 de setembro de 2008. A Bovespa interrompeu ontem uma sequência de três altas consecutivas e passou por uma realização de lucros, justificada por ganhos acima de 60% no ano. A venda de papéis, no entanto, chegou a ser neutralizada no meio da tarde, após a decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA. O Fed manteve inalterada a taxa básica de juros entre zero e 0,25% ao ano e sinalizou que deve estender os estímulos à economia do país até 2010. A Bolsa brasileira caiu 1,62%, aos 60.496,19 pontos. Em Nova York, o Dow Jones recuou 0,83% e o S&P 500, 1,01%. Nos juros, a queda de segunda-feira não prosperou e as taxas voltaram a subir. O contrato de janeiro de 2011,o mais líquido, fechou a 10,15%.