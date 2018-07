Dólar dispara 10% em semana nervosa com pacote dos EUA O dólar fechou a semana com alta superior a 10 por cento, após muita volatilidade nos mercados, causada pelas expectativas em torno da aprovação e dos efeitos do pacote de resgate ao setor financeiro nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, a divisa norte-americana fechou em alta de 1,24 por cento, cotada a 2,046 reais, após o plano de ajuda ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados dos EUA nesta tarde. Na semana, a valorização foi de 10,42 por cento. Durante a sessão, a moeda chegou a subir 2,23 por cento e cair 1,09 por cento. "É preciso tomar um pouco de cuidado com as expectativas, porque você tem um tempo de adaptação à situação. A coisa está passional, momento de stress extremo. Você não opera muito por fundamento", disse Marcos Forgione, analista da Hencorp Commcor Corretora. Após a aprovação do pacote, houve uma piora dos mercados de um modo geral. A Bovespa inverteu a tendência e caiu 3,5 por cento, seguindo a virada de Wall Street, onde o Dow Jones fechou em queda de 1,5 por cento. Forgione considerou que no momento é preciso ter calma e ser cauteloso. "O plano foi aprovado. Mas e a economia dos Estados Unidos como é que vai ficar?", disse, citando os últimos indicadores de emprego divulgados no país. No mês de setembro, houve a maior queda de postos de trabalho dos últimos cinco anos e meio nos EUA, segundo dados divulgados pela manhã. Na véspera, o governo norte-americano anunciou que o número de novos pedidos de auxílio-desemprego subiu para seu patamar mais alto em sete anos. "O que vem daqui para frente é um dia de cada vez. Até uma hora em que você conseguir vislumbrar uma tendência, dentro de uma situação de certa estabilidade", avaliou Forgione. A volatilidade do dia, motivada pelas incertezas sobre a votação na Câmara nos EUA, fez com que o grosso das negociações se realizasse na hora final da sessão. (Reportagem adicional de Fabio Gehrke)