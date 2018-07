Dólar dispara mais de 6% com deterioração global O dólar disparava mais de 5 por cento nesta segunda-feira, seguindo a deterioração internacional, com os investidores temendo uma rejeição do pacote de ajuda na Câmara dos Deputados norte-americana. Às 14h58, a moeda norte-americana decolava 5,13 por cento, a 1,948 real. No pior momento, o dólar chegou a subir mais de 6 por cento. Os índices acionários em Nova York despencavam aproximadamente 5 por cento, enquanto a Bovespa interrompia os negócios após atingir queda de mais de 10 por cento. Os mercados globais reagiam às notícias de que o pacote pode não ser aprovado na Câmara norte-americana. (Por Fabio Gehrke; Edição de Vanessa Stelzer)