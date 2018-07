Dólar fecha com alta de 1,35% ante real com menor atuação do BC O dólar fechou esta quinta-feira com avanço superior a 1 por cento, após superar os negócios o marco de 2,40 reais pela primeira vez em quatro meses, reagindo à menor atuação do Banco Central no mercado de câmbio na nova fase do programa de intervenções diárias.