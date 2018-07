Dólar fecha em forte alta e se aproxima de R$2,40

A moeda norte-americana BRBY avançou 1,58 por cento, a 2,3875 reais na venda, chegando a 2,3902 na máxima da sessão. Na véspera, a moeda dos Estados Unidos fechou em alta de 0,33 por cento, a 2,3503 reais.

"Os números da economia dos EUA vão balizar o mercado, após a diminuição do aporte do Fed", afirmou o superintendente de câmbio da Intercam, Jaime Ferreira. "A avaliação do mercado é que, dependendo da evolução mais forte da economia, o Fed poderá acelerar a retirada dos estímulos", emendou.

A economia dos EUA cresceu no ritmo mais rápido em quase dois anos no terceiro trimestre, a uma taxa anual de 4,1 por cento, em vez do ritmo de 3,6 por cento divulgado anteriormente neste mês.

Na quarta-feira, o Federal Reserve, banco central norte-americano, anunciou que começará a reduzir seu programa mensal de estímulos em 10 bilhões de dólares, a 75 bilhões de dólares, o que vai limitar um pouco a liquidez mundial.

Poucas horas depois, veio o BC brasileiro divulgando que vai estender seu programa de intervenções cambiais até meados de junho, mas com a metade do que é ofertado hoje em leilões de swap cambial tradicional --equivalente à venda de dólares no futuro.

"Nesse fim de ano, o fluxo tende a ser de saída de dólares mesmo. Não precisa de grandes notícias para que o dólar suba", afirmou o operador de câmbio da Renascença, José Carlos Amado.

Mas, por enquanto, o BC mantém suas rações diárias intactas. Nesta sexta-feira, ofertou até 1 bilhão de dólares com compromisso de recompra em 5 de maio de 2014, com taxa de 2,451143 reais.

À tarde, a autoridade monetária concluiu a rolagem integral dos swaps tradicionais --equivalentes a venda futura de dólares-- que vencem em janeiro, equivalentes a 9,93 bilhões de dólares. O próximo lote de swaps vence em 3 de fevereiro e equivale a 11,028 bilhões de dólares.

Para Ferreira, da Intercam, com o dólar chegando a 2,40 reais, o mercado ficará atendo à possibilidade de o BC realizar alguma intervenção extra com o intuito de se defender essa marca. "Se bater 2,40 reais, vamos ver como será a reação do BC", afirmou Ferreira, da Intercam.

(Reportagem adicional de Bruno Federowski)