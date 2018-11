Dólar fecha quase estável em dia sem liquidez

A moeda norte-americana fechou com variação positiva de 0,05 por cento, a 1,8588 real para venda.

Os mercados permaneceram fechados nos Estados Unidos e na Europa por causa do Natal. Sem muitos investidores estrangeiros e sem uma referência de preço global do dólar, o mercado de câmbio no Brasil ficou à deriva ao longo do dia.

"Como no câmbio não teve nenhum agente com um pouco mais de força na compra ou na venda, o mercado ficou no zero a zero", disse o diretor de tesouraria do Banco Prosper, Jorge Knauer.

O volume do contrato futuro mais negociado, para janeiro de 2012, era de apenas 64 mil contratos a menos de uma hora do fechamento, ante média de 318,9 mil em dezembro.

A taxa Ptax, calculada pelo Banco Central, fechou a 1,8566 real para venda, e a Taxa de Câmbio de Referência da BM&FBovespa ficou em 1,8585 real às 16h.

