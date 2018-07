Dólar fica praticamente estável ante real em dia de poucas notícias

A moeda norte-americana fechou com leve queda de 0,03 por cento, para 1,9875 real na venda. Segundo dados da BM&F, o volume negociado ficou em torno de 2,8 bilhões de dólares.

Frente a uma cesta de moedas, o dólar registrava alta de 0,32 por cento por volta das 17h50 (horário de Brasília), enquanto que o euro subia 0,23 por cento ante o dólar.

"Hoje foi um dia em que não teve nenhum indicador, não teve nenhum 'driver'", disse o gerente de análise da XP Investimentos, Caio Sasaki.

A divisa norte-americana registrou, durante boa parte do pregão, leves altas, movimento identificado por analistas como ajuste técnico após a forte queda verificada na última sexta-feira.

O dólar voltou a ser negociado abaixo de 2 reais pela primeira vez em mais de duas semanas, encerrando cotado a 1,9880 real, com queda de 1,41 por cento.

A expectativa de que as ações do BC japonês irão aumentar a liquidez nas praças financeiras e atrair divisas para mercados emergentes impulsionou a queda, assim como boatos de que o governo brasileiro poderia reduzir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de investimento estrangeiro em renda fixa.

Esses fatores voltaram a pesar nesta segunda-feira, Mas momentaneamente, levando a moeda norte-americana a abrir em baixa frente ao real, chegando a atingir 1,9783 real na mínima da sessão.

Investidores logo aproveitaram a queda para realizar lucros, levando o dólar a reverter sua trajetória. Na máxima da sessão, atingida perto do meio-dia, a divisa chegou a bater 1,9945 reais na venda.

Próximo ao fim do pregão, no entanto, o dólar reduziu a alta e passou a operar praticamente estável. "O importador ficou quase três semanas (trabalhando com o dólar) acima de 2 reais. Se eu fosse importador, também tentaria segurar essa taxa onde está por um tempo", avaliou o gerente da mesa de câmbio da Advanced Corretora, Celso Siqueira.

A moeda norte-americana fechou acima do patamar de 2 reais em todos os pregões entre 21 de março e 4 de abril, frustrando investidores que acreditavam que o Banco Central não permitiria cotações acima deste patamar, considerado o teto de uma banda informal imposta pelo Banco Central.

(Reportagem adicional de Natália Cacioli)