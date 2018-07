Dólar incentiva turismo no exterior

Após sofrer queda de 25% no número de passageiros embarcados em razão das turbulências da economia, o setor de turismo volta a respirar. Animados com o dólar barato e a retomada da economia, os brasileiros estão voltando a fazer viagens internacionais. Além do câmbio favorável, viajar para o exterior ficou mais barato. A crise econômica colocou um freio no turismo nos países ricos e derrubou os preços das passagens aéreas e hotéis em destinos como Europa e Estados Unidos. Os pacotes estão em média 30% mais baratos.

"Alguns destinos estão vendendo como pão quente" diz Alípio Camanzano, presidente da Decolar.com, empresa de venda de passagens aéreas pela internet. "O dólar barato e as promoções que as companhias aéreas estão fazendo estão animando os viajantes", diz. Entre as pechinchas, Camanzano cita passagens a US$ 99 para Miami e pacotes de quatro noites em Nova York a US$ 384, com hotel incluso. "Há um ano, esse pacote não sairia por menos de US$ 800", diz. A empresa hoje embarca cerca de 20 mil passageiros/mês - no mesmo período do ano passado, a média mensal era de 15 mil embarques, conta Camanzano.

De outubro do ano passado até março, as agências de viagens chegaram a registrar queda de 25% na procura por pacotes. A situação começou a melhorar em abril, mas o aumento dos casos de gripe suína em junho atrapalhou destinos apreciados no México (queda de 90% nas vendas de pacotes), Argentina e Chile. "Os pacotes para a Argentina tiveram uma queda de mais de 50% em razão da gripe suína", diz Leonel Rossi Júnior, diretor de assuntos internacionais da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav). A recuperação para valer começou em agosto. "A retomada da economia, os bons preços das passagens aéreas e a diminuição nos casos de gripe suína finalmente estão dando novo fôlego às viagens internacionais", diz o diretor.

Segundo Rossi, os destinos internacionais mais procurados são os tradicionais roteiros pela Europa (Paris, Roma, Madri, Lisboa e Londres) e EUA (Miami, Orlando, Nova York, Las Vegas e Califórnia). Ele aponta também uma tendência de diversificação dos destinos. "Há pacotes de 9 noites em Israel e Jordânia que custam em torno de R$ 5,6 mil e que estão vendendo bem", diz. Destinos como Índia e Egito também começam a ser procurados.

Rossi acredita que, apesar do bom momento, 2009 ainda terá um resultado 5% menor em relação a 2008, que foi um ano de muita expansão no setor até o último trimestre do ano, marcado pelos efeitos da crise.

ENTRADA DE R$ 1

A CVC, maior operadora de turismo do Brasil, estima encerrar 2009 com 350 mil passageiros embarcados para o exterior, um crescimento de 25% em relação a 2008. Os pacotes internacionais representam cerca de 35% do faturamento da companhia e cobrem 80 destinos internacionais.

De acordo com Valter Patriani, presidente da CVC, o momento é de pechinchas. Os pacotes de cinco dias para os principais destinos da Europa como Paris, Londres e Roma estão sendo vendidos a R$ 1,8 mil, "com R$ 1 de entrada e parcelados em oito vezes sem juros", frisa Patriani. A empresa começa a anunciar esta semana pacotes de uma semana no Caribe a R$ 2,7 mil.

O entusiasmo da operadora se reflete nos planos para 2010. De olho no turista que busca comodidade, a operadora vai ampliar as opções de viagens assistidas, onde o guia já embarca com os passageiros no Brasil. "Vamos dobrar os circuitos assistidos na Europa. Hoje são 13 e passarão a ser 26 a partir do ano que vem."

DESTINOS MAIS BARATOS

Europa: viagem de cinco dias para Madri, Barcelona, Lisboa, Londres, Paris ou Roma com preço único para saídas de Salvador, São Paulo e do Rio de Janeiro: R$ 1.880 por pessoa, incluindo quatro noites de hospedagem, passagens aéreas de ida e volta e seguro viagem internacional; roteiro de seis noites em Paris por R$ 3.200; Madrid e Roma, com quatro noites, por R$ 1.565; Lisboa, em um roteiro de 5 noites, com roteiro cultural e seguro viagem internacional incluso, por R$ 1.900

Estados Unidos: Pacote de cinco dias em Nova York a partir de R$ 1.223,88 por pessoa; roteiro de quatro noites em Orlando por R$ 1.600; viagem de quatro noites em Orlando, com aluguel de carro incluso, por R$ 1.025; passagens para Miami por US$ 99; pacote de 5 dias para Miami por R$ 1.360; roteiro de 5 dias em Las Vegas por R$ 1.812; roteiro de cinco dias em Los Angeles, com roteiro cultural incluso, por R$ 2.080

América do Sul: roteiro de três dias em Buenos Aires a partir de R$ 740; Buenos Aires e Santiago, em um roteiro de sete noites, a partir de R$ 1.912; cinco noites em Montevidéu, com city tour e traslados, por R$ 1.082

Caribe: roteiros de sete dias, com passagem aérea, hospedagem em resort de praia e pensão completa, por R$ 2.700

México: pacote de seis noites para Cancun, com seguro viagem e traslados, por R$ 1.486