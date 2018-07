Dólar pode perder status após a crise, diz Zoellick Os dias do dólar como divisa de reserva mundial estão contados depois da crise financeira de 2008 e diante da nova ordem econômica internacional. A afirmação é do presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, em discurso na Universidade John Hopkins de Washington. Segundo o dirigente do Banco Mundial, após a crise as maiores economias emergentes terão maior influência.