Dólar renova mínima em 2 meses, a R$1,78, com exterior O dólar marcou uma nova mínima em dois meses frente ao real nesta terça-feira, refletindo o maior apetite por risco no exterior após dados melhores que o esperado sobre três das principais economias do mundo, que aliviaram as preocupações com a crise de dívida na Europa.