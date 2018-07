Dólar sobe 0,15% ante real e fecha no maior nível em quase 2 meses e meio

O movimento ganhou força devido ao mau humor generalizado nas praças financeiras mundiais, desencadeado por dados fracos sobre a economia norte-americana, que levaram investidores a optar por ativos mais seguros.

O dólar fechou em leve alta de 0,15 por cento, a 2,0240 reais na venda, maior cotação no fechamento desde 25 de janeiro, quando a divisa encerrou a 2,0320 real na venda.

Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 2,6 bilhões de dólares.

"O pessoal ameaça subir para esses níveis para ver se o Banco Central entra", disse o superintendente de câmbio da Advanced Corretora, Reginaldo Siaca.

Boa parte do mercado acredita que a autoridade monetária não permitirá que a moeda norte-americana tenha grande fortalecimento ante o real, uma vez que um dólar mais valorizado elevaria as pressões inflacionárias.

O BC atuou pela última vez no mercado de câmbio no fim de março, realizando um leilão de swap tradicional --contrato derivativo equivalente a venda de dólares no mercado futuro--, quando a divisa dos EUA operava em torno de 2,027 reais.

Mas a piora no ânimo do investidor ocasionada pela crise financeira no Chipre e fluxos de saída de dólares trouxeram a moeda de volta ao patamar de 2,02 reais.

"A gente está com um fluxo que não é dos mais positivos e todo mundo quer ver se (o patamar de) 2,03 reais é o novo teto do BC", disse o economista-chefe do Espírito Santo Investment Bank, Jankiel Santos.

O fluxo cambial ficou positivo em 391 milhões de dólares em março, com a conta comercial registrando saldo positivo de 2,019 bilhões de dólares, enquanto a conta financeira teve saída líquida de 1,627 bilhão de dólares no mês passado.

Também pesava sobre o humor do investidor dados mostrando que o setor privado nos Estados Unidos abriu menos postos de trabalho do que o esperado em março e que o ritmo de crescimento do vasto setor de serviços desacelerou para o seu nível mais baixo em sete meses. ID:nE5E8M501H]

Os indicadores levaram as ações norte-americana e europeias a encerrarem em queda, além de elevar as cotações do dólar frente a divisas de países emergentes. O peso mexicano fechou em queda de 0,58 por cento frente ao dólar, e o peso argentino recuou 0,15 por cento.

Na máxima da sessão, o dólar chegou a alcançar 2,0285 reais na venda. A alta, contudo, perdeu força próximo ao encerramento dos negócios, com o dólar chegando a devolver totalmente os ganhos do dia, após nota publicada pela Agência Estado alimentar expectativas de que o BC poderia iniciar o processo de aperto monetário já em abril.

A notícia citou uma fonte da equipe econômica sob condição de anonimato, que demonstrou preocupação com as perspectivas para a inflação.

(Reportagem adicional de Natália Cacioli)