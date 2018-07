Dólar sobe 0,18% com temores sobre a zona do euro

A moeda norte-americana não teve força para subir mais porque as recentes atuações do Banco Central e declarações de autoridades do governo brasileiro têm diminuído a volatilidade do mercado de câmbio.

O dólar avançou 0,18 por cento e fechou a 2,0348 reais na venda, na terceira sessão consecutiva de alta. A moeda acumula alta de 0,57 por cento frente ao real desde o início da semana. Durante o dia, oscilou entre 2,0317 reais e 2,0365 reais.

"Essa flutuação de 0,10 por cento para cima ou para baixo é normal, um pouco pelo fluxo do mercado. Ainda não tem nenhuma novidade, os problemas lá fora são os mesmos e o BC está administrando o câmbio dentro de uma banda", disse o diretor-executivo da NGO Corretora, Sidnei Nehme.

No cenário externo, a zona do euro continua no foco das atenções. Investidores aguardam uma definição sobre um possível pedido de resgate internacional pela Espanha -- um passo essencial para que o Banco Central Europeu inclua os bônus espanhóis em seu programa de recompra de títulos.

As dúvidas quanto ao futuro da zona do euro aumentaram o interesse dos investidores por ativos mais seguros em todo o mundo, levando o dólar a se valorizar também frente a outras moedas.

Às 17h20, a moeda norte-americana subia 0,38 por cento ante uma cesta de divisas, enquanto o euro caía 0,24 por cento ante o dólar.

No mercado interno, no entanto, ameaças de intervenção do governo tem mantido o dólar dentro de uma faixa estreita de 2,0 a 2,1 reais desde o início de julho.

(Reportagem de Danielle Fonseca)