Dólar sobe 0,2% e volta ao patamar de R$1,99, com saídas de divisas O dólar encerrou com alta frente ao real nesta quarta-feira, voltando ao patamar de 1,99 real no fechamento --o que não ocorria desde o início de fevereiro-- sob o peso de fluxos pontuais de saída, que ofuscaram a melhora do ânimo no cenário internacional.