Dólar sobe 0,34% ante o real, com fluxo e temores sobre situação fiscal brasileira

O dólar avançou 0,34 por cento, a 2,2957 reais na venda, depois de atingir 2,3083 reais na máxima do dia. Segundo dados da BM&F, o volume de negociação ficou em cerca de 1,55 bilhão de dólares.

"Está se comentando que houve uma saída forte de dólares e esse foi um fato relevante para o mercado hoje", afirmou o superintendente de câmbio da Intercam, Jaime Ferreira.

Os investidores também continuam preocupados com a situação fiscal, ainda mais que, na sexta-feira, o Banco Central divulga o resultado fiscal do setor público consolidado em outubro. Em setembro, o setor público amargou um déficit primário de 9 bilhões de reais, praticamente enterrando as chances de cumprir a meta ajustada e piorando a avaliação do país, o que poderia afugentar investidores.

Ainda assim, pelo menos até essa quarta-feira, os investidores podem manter a expectativa de entrada de recursos no país com o pagamento do bônus de assinatura do leilão de Libra.

"Acho que o viés do dólar é de alta, com a moeda operando entre 2,30 reais e 2,35 reais. Porém, devemos ter volatilidade devido a uma entrada (de recursos) prevista para amanhã", destacou o diretor-executivo da NGO Corretora, Sidnei Nehme.

Na quarta-feira encerra-se o prazo para o pagamento do bônus de assinatura do leilão da área de Libra, no pré-sal, no valor total de 15 bilhões de reais.

A alta do dólar nesta sessão foi contida pela ação do BC, que deu continuidade ao seu programa de atuações diárias, com a venda de 500 contratos de swap cambial tradicional --equivalente a venda futura de dólares-- com vencimento em 5 de março e 9.500 contratos com vencimento em 2 de junho de 2014. O volume financeiro foi de 496,1 milhões de dólares.

À tarde, a autoridade monetária também vendeu a oferta total de 20 mil swaps tradicionais para rolagem dos contratos que vencem na próxima semana. Com nove operações, o BC já rolou 88,1 por cento do lote total.

Após o fechamento, o BC anunciou para quarta-feira mais uma etapa da rolagem, ofertando 22,2 mil contratos com vencimento em 2 de maio e 1 de agosto de 2014. Se vender toda a oferta, o BC conclui a rolagem de 10,11 bilhões de dólares em swaps que vencem em 2 de dezembro.

O BC anunciou também para quarta-feira mais um leilão de swap cambial tradicional, com a oferta de até 10 mil contratos distribuídos entre os vencimentos 5 de março de 2014 e 2 de junho de 2014. A oferta ocorrerá entre 9h30 e 9h40 e o resultado será conhecido a partir das 9h50, informou o BC.