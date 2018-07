Dólar sobe 0,38% ante real com cena externa conturbada

A moeda norte-americana avançou 0,38 por cento, cotada a 1,9990 real na venda. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 2,5 bilhões de dólares.

O dólar chegou a operar durante a tarde acima do patamar de 2 reais --considerado por parte do mercado como o teto da banda informal de 1,95 a 2 reais definido pelo BC--, mas a alta perdeu fôlego nas últimas horas do pregão e a divisa voltou a fechar no nível de 1,99 real pelo terceiro pregão consecutivo.

"Os investidores estão preferindo portos seguros a arriscar", disse o economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Rosa. "Fundamentalmente, o quadro é de aversão a risco".

A possibilidade de uma guerra entre a Coreia do Sul e do Norte e crescentes preocupações após o atentado na maratona de Boston, nos Estados Unidos, deixavam os investidores alertas. Os desdobramentos desses eventos podem causar uma corrida para ativos mais seguros, como o dólar e os títulos do Tesouro norte-americano.

Às 17h29, no horário de Brasília, o euro perdia 1,11 por cento frente ao dólar, pressionado também por sinais de que o Banco Central Europeu (BCE) pode cortar os juros básicos do bloco monetário. Contra uma cesta de divisas, a moeda norte-americana ganhava 1,10 por cento.

Para o especialista em câmbio da Icap Corretora, Italo dos Santos, pesava também a persistente de saída de dólares do país, reiterada após dados do Banco Central mostrarem que o fluxo cambial --entrada e saída de moeda estrangeira do país-- registrou déficit de 2,941 bilhões de dólares na semana passada.

"Já era de se esperar que o fluxo viesse tão negativo. O mercado vem se comportando dessa forma no decorrer dos pregões, a gente tem visto mais saídas", disse.

O Copom decide, após o fechamento do mercado desta quarta-feira, qual será a taxa básica de juros que vigorará pelos próximos 45 dias.

Analistas ouvidos pela Reuters esperam que a Selic --atualmente na mínima histórica de 7,25 por cento-- seja elevada a 7,50 por cento para conter as crescentes pressões inflacionárias no país, segundo pesquisa Reuters. No mercado de juros, no entanto, a aposta majoritária ainda é de alta de 0,50 ponto percentual.