Dólar sobe 0,74% por cautela antes de reuniões do Fed e do BCE O dólar encerrou em alta nesta segunda-feira, com investidores cautelosos à espera de medidas de estímulo por parte de bancos centrais no exterior e também diante da possibilidade de que o Banco Central brasileiro não faça a rolagem de contratos de swap cambial tradicional que vencem em 1º de agosto.