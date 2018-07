Dólar sobe 0,75% e vai a R$2,35, maior nível em 3 meses, com fiscal e Fed O dólar avançou nesta segunda-feira, fechando no patamar de 2,35 reais pela primeira vez em quase 3 meses, com os investidores ainda preocupados com o cenário fiscal brasileiro e de olho na possível redução dos estímulos monetários norte-americanos em breve.