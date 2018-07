Dólar sobe 0,86% ante o real e fecha novembro com maior ganho em 6 meses

Segundo analistas, a tendência de fortalecimento da divisa norte-americana tende a continuar nos próximos meses, alimentada também pela perspectiva de redução do programa de estímulo nos Estados Unidos, apesar da contínua atuação Banco Central brasileiro no mercado cambial.

O dólar fechou o dia com alta de 0,86 por cento, a 2,3374 reais na venda. No mês, a divisa acumulou alta de 4,61 por cento, maior avanço mensal desde maio deste ano, quando subiu 7 por cento e começaram a crescer as expectativas de que o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, poderia iniciar o corte no seu programa de compra de títulos.

(Por Bruno Federowski)