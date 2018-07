Dólar sobe 1,5% e encosta em R$2 com dados fracos sobre China

A moeda norte-americana interrompeu sete sessões consecutivas de queda e fechou em alta de 1,47 por cento, cotada a 1,9975 real na venda.

Foi a maior alta diária desde 30 de novembro, quando a divisa avançou 1,61 por cento ante o real. Segundo dados da BM&F, o volume contratado ficou em torno de 2,4 bilhões de dólares.

"Lá fora, a preocupação ainda é com o crescimento global, já que a China veio com dados piores do que o esperado", disse o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo.

A China cresceu 7,7 por cento no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, menos do que os 7,9 por cento registrados no quarto trimestre de 2012 e abaixo dos 8,0 por cento estimados por economistas.

O ânimo dos investidores sofreu novo golpe próximo ao encerramento dos negócios, após duas explosões atingirem a Maratona de Boston enquanto atletas cruzavam a linha de chegada, deixando ao menos dois mortos e 23 feridos.

As explosões em Boston "ajudaram a piorar o mercado", disse o superintendente de câmbio da Advanced Corretora, Reginaldo Siaca.

Às 16h38, no horário de Brasília, o euro caía 0,71 por cento ante o dólar. Contra uma cesta de divisas, a moeda norte-americana ganhava 0,11 por cento.

No Brasil, também contribuiu para a alta do dólar o anúncio de que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu por 30 dias a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do BB Seguridade devido à "utilização de materiais publicitários irregulares".

"É um grande fluxo de entrada que adiou para depois, isso ajuda a pressionar o real", disse um operador de uma corretora em São Paulo sob condição de anonimato.

A forte alta desta segunda-feira levou o dólar a mais do que reverter a queda de 0,98 por cento registrada na semana passada, quando o anúncio de um surpreendente estímulo monetário pelo banco central japonês elevou as expectativas de entrada de divisas na economia brasileira.

Com o salto desta sessão, o dólar voltou a encostar no patamar de 2 reais, considerado por parte do mercado como o teto de uma banda informal definida pelo BC.

O mal humor externo também levou o mercado a descolar-se da curva de juros futuros, que precifica apostas majoritárias numa alta de 0,50 ponto percentual da Selic na quarta-feira. A elevação nos juros básicos tornaria o país mais atraente para capitais estrangeiros, o que poderia pressionar para baixo as cotações da moeda norte-americana.

De acordo com dados do Banco Central, o Brasil registrou saída líquida de 61 milhões de dólares em abril até o dia 5. No acumulado do ano, o resultado está negativo em 2,160 bilhões de dólares.

