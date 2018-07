Dólar sobe 1% e caminha para R$2,40 após decepção com PIB O dólar avançou 1 por cento nesta terça-feira, caminhando para o patamar de 2,40 reais, após a retração do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no terceiro trimestre reforçar as preocupações com as condições econômicas do país.