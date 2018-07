Dólar sobe 1% e volta a superar R$2,35 por expectativa com Fed O dólar subiu quase 1 por cento nesta terça-feira e voltou a fechar acima de 2,35 reais após o amplo recuo das últimas sessões, com especulação de que o banco central dos Estados Unidos possa reduzir seu programa de compra de títulos em mais 10 bilhões de dólares no fim do mês.