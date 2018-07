Dólar sobe mais de 1% e se aproxima de R$2,43 com Fed e preocupação com emergentes O dólar subiu mais de 1 por cento nesta segunda-feira e voltou a se aproximar do nível de 2,43 reais, com investidores se protegendo da possível aceleração da redução do estímulo econômico nos Estados Unidos e sob fluxos de saída de divisa, apesar das expectativas de que o Banco Central brasileiro possa intensificar suas intervenções.