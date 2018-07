Dólar sobe mais de 3%, com estresse do mercado externo As incertezas que cercam o pacote de ajuda a Wall Street pressionam os mercados externos e garantem uma forte valorização do dólar no mercado de câmbio brasileiro. A moeda norte-americana chegou a subir 3,17 por cento, desacelerando logo depois, mas ainda assim garantido robusta valorização de 2,96 por cento, cotada a 1,982 real para venda às 9h54. Na véspera, o Senado dos Estados Unidos aprovou o pacote de ajuda ao sistema financeiro, mas analistas no exterior ainda se mostram preocupados sobre a votação da proposta na sexta-feira na Câmara dos Deputados. "As primeiras explicações são que (o pacote) passou no Senado, mas na Câmara é mais difícil e seguem as incertezas sobre isso. Ontem o mercado já tinha meio que certeza que o Senado aprovaria, mas agora restam outras dúvidas. Também resta saber se isso vai resolver o problema da economia", disse um consultor de investimentos de uma corretora que preferiu não ser identificado. (Reportagem de Jennifer Correa e Vanessa Stelzer)