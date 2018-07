Dólar tem 3ª queda e volta a R$ 1,80

O dólar registrou, ontem, seu terceiro pregão consecutivo de depreciação ante o real, em uma demonstração de que os investidores assimilaram a decisão do Federal Reserve de elevar a taxa de redesconto dos bancos, de 0,50% para 0,75%, e acompanharam a alta das bolsas internacionais, o que inibiu a aversão ao risco inicialmente vista nos mercados. O dólar balcão fechou a R$ 1,8050, queda de 0,93% - na menor cotação desde 21 de janeiro (R$ 1,800). Nas três sessões da semana mais curta do Carnaval, a moeda acumulou perdas de 3,11%. Na Bovespa, o comportamento das ações da Petrobrás acabou fazendo o principal índice acionário operar em vários momentos na contramão das Bolsas norte-americanas, em queda. As incertezas em torno da capitalização da estatal e a indefinição sobre o marco regulatório do pré-sal voltaram a afugentar investidores deste papel. O Ibovespa recuou 0,35%, aos 67.597,43 pontos, enquanto Petrobrás PN cedeu 0,98%. No caso dos juros futuros, a decisão do Fed só endossou o que a curva de taxas já precificava: que o Brasil deve ajustar sua política monetária em breve. O juro para janeiro de 2011 subiu a 10,28%.