Dólar tem alta de 0,28% após anúncio do Fed

"Não houve espaço para a moeda (norte-americana) cair porque não veio um incentivo maior. Então, alguns investidores desistem de ficar vendidos e aproveitam para comprar com um preço bom", disse o operador de câmbio da Renascença Corretora, José Carlos Amado.

O dólar subiu 0,28 por cento, cotada a 2,0331 reais na venda. Durante boa parte do dia, a moeda ficou em torno da estabilidade, à espera do anúncio do Fed.

No início da tarde, o Fed anunciou a ampliação do estímulo monetário conhecido como Operação Twist, renovando os esforços para diminuir os custos de empréstimos por meio da venda de títulos de curto prazo para comprar bônus com prazos mais longos.

Parte do mercado, no entanto, esperava que o Fed pudesse anunciar uma nova rodada de "quantitative easing", programa em que o Fed emite moeda e compra ativos do país, injetando liquidez nos mercados financeiros.

O presidente da autoridade monetária, Ben Bernanke, declarou ainda que está preparado para adotar mais medidas para estimular o crescimento dos Estados Unidos, se necessário.

Para Amado, é difícil prever se a continuidade da Operação Twist pode ser eficiente para melhora a economia norte-americana e não vê impacto no fluxo de entrada de dólares no Brasil.

"Acho que a Operação Twist não traz muita expectativa de fluxo para cá, só o 'quantitative easing' poderia de fato trazer mais liquidez", afirmou ele.

Nesta quarta-feira, o BC informou que o fluxo cambial -entrada e saída de moeda estrangeira do país- ficou negativo em 327 milhões de dólares entre os dias 11 e 15 passados. Os dados mostraram menor entrada pela conta financeira, apontando que os investidores estrangeiros estão tirando o pé do acelerador.

O chefe da área de mercados emergente do Barclay's, Sebastián Brown, também destacou que investidores esperavam mais do Fed. "O anúncio do Fed desapontou o mercado, que esperava uma indicação mais agressiva de estímulos monetários", disse.

Brown ainda acredita que tendência para as moedas emergentes não está clara, já que os mercados ainda devem ficar atentos a questões da zona do euro.

(Reportagem adicional de Rachel Uranga, da Cidade do México)