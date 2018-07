Dólar tem leve alta de 0,21%, com cenário externo e fluxo

O dólar fechou em alta de 0,21 por cento, a 2,0396 reais para venda. Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a 2,0525 reais, com ganhos de 0,84 por cento.

"O mercado hoje acompanhou o cenário internacional e temos visto um volume forte no câmbio", afirmou o diretor de câmbio da corretora Pioneer, João Medeiros.

Lá fora, ante uma cesta de moedas, o dólar era negociado praticamente estável no final desta tarde, com leve alta de 0,05 por cento, enquanto que o euro caía cerca de 0,25 por cento.

Preocupados com a fraqueza da economia mundial, os investidores continuaram buscando aplicações consideradas mais seguras, como o dólar.

Nem mesmo a divulgação de que, na semana passada, o número de norte-americanos pedindo auxílio-desemprego despencou para o menor nível em quatro ano foi capaz de animar o mercado, que agora aguarda ansiosamente dados sobre a economia chinesa no final desta noite.

No Brasil, dados divulgados no início do dia sugeriram que a economia pode estar melhorando, mas ainda sem consistência. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma espécie de sinalizador do PIB, recuou 0,02 por cento em maio na comparação com abril.

Além disso, fluxos de entrada de dólares no mercado doméstico evitaram altas maiores da moeda norte-americana. Segundo o diretor de câmbio de uma corretora paulista, que prefere não se identificar, parte desse capital externo é voltada ao setor produtivo.

"Vimos nos últimos dias investidores trazendo mais dinheiro", afirmou ele.

A vigilância constante do Banco Central também é outro fator que tem evitado maiores valorizações do dólar no Brasil. O gerente de câmbio da corretora Treviso, Reginaldo Galhardo, argumentou que, quando a moeda norte-americana chega próximo a 2,05 reais, a tendência é de o próprio mercado trazê-la de volta para baixo.

"Há preocupação sobre possíveis intervenções do BC, que tem atuado no grito", afirmou ele, acrescentando, no entando, que a tendência do mercado continua sendo de alta.

"O dólar deve continuar acima de 2 reais e, no máximo, a 2,10 reais", acrescentou.

A autoridade monetária, sobretudo no final do mês passado, atuou fortemente no mercado por meio de leilões de swap cambial tradicional, que equivalem a uma venda de dólares no mercado futuro. Em junho, no entanto, o BC ainda não fez nenhuma ação direta no mercado.

