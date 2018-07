Dólar tem leve queda em dia de feriado nos EUA

A moeda norte-americana terminou com variação negativa de 0,15 por cento, para 1,7875 real na venda.

No exterior, o dólar operava com ligeira queda de aproximadamente 0,1 por cento ante uma cesta de divisas, enquanto o euro subia 0,2 por cento no final da tarde, a 1,2665 dólar.

"Feriado nos Estados Unidos para aqui", resumiu o operador de câmbio da Interbolsa do Brasil Ovídio Soares.

Os mercados financeiros nos Estados Unidos não abriram nesta segunda-feira, devido ao feriado de Martin Luther King. Investidores retomam as operações com ações, commodities, títulos e moedas na terça-feira.

O único norte dos agentes na esfera internacional nesta sessão foi o noticiário da Europa, que ainda assim foi fraco. O principal índice de ações do continente fechou em alta, mesmo após a Standard and Poor's realizar na sexta-feira um rebaixamento em massa em países da zona do euro, entre eles França e Áustria, que perderam o status "triplo A". Itália, Espanha e Portugal também foram afetados.

Os mercados também mostraram reação contida ao corte da nota de crédito do Fundo Europeu de Estabilização Financeira (EFSF, na sigla em inglês), anunciado pela S&P no final desta tarde. A agência reduziu a nota do EFSF de "AAA" para "AA+", o que pode elevar seus custos de empréstimos.

O diretor do fundo, Klaus Regling, afirmou que o EFSF manterá sua capacidade de emprestar de 440 bilhões de euros, mesmo com o rebaixamento de sua nota de classificação de risco.